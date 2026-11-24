Frontera, Coah.- Atender las necesidades de las colonias y responder con acciones concretas a las peticiones de las familias es una prioridad para la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien dio el banderazo de arranque a los trabajos de bacheo en la calle De la Cruz, esquina con bulevar Porfirio Díaz, en la colonia La Sierrita, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades de Frontera.

La presidenta municipal estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; equipo Mejora, además de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector.

Durante el arranque, Sari destacó que su administración mantiene las puertas abiertas para escuchar a la ciudadanía y conocer de primera mano las necesidades de cada colonia. Señaló que su compromiso es responder con hechos, impulsando trabajos que mejoren la movilidad, brinden mayor seguridad a conductores y peatones y eleven la calidad de vida de las familias.

La alcaldesa subrayó que el bacheo es una acción necesaria para conservar las calles en mejores condiciones y atender oportunamente los puntos que representan dificultades para quienes transitan diariamente por ellas. Con este banderazo comienzan los trabajos que permitirán avanzar en la rehabilitación de la vialidad.

Sari Pérez Cantú reiteró que continuará trabajando cerca de la gente, escuchando sus planteamientos y transformándolos en soluciones. Afirmó que en su gobierno los compromisos se respaldan con resultados y que seguirá llevando acciones y obras a los distintos sectores de Frontera para avanzar con Orden y Rumbo.