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Coahuila

Incidente escolar en Múzquiz; Menor ingiere taparrosca

El incidente ocurrió en la escuela secundaria Agustín Terrazas Menchaca, generando alarma entre alumnos y docentes.

Por Teresa Muñoz - 25 marzo, 2026 - 02:36 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un menor de 13 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria "Agustín Terrazas Menchaca", fue atendido de emergencia tras un incidente ocurrido en la institución educativa.

      El hecho generó alarma entre alumnos y personal docente, quienes solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia.

      De acuerdo con los primeros reportes, el alumno se encontraba manipulando una taparrroscas cuando, al masticarla, ingirió accidentalmente el plástico, lo que provocó una obstrucción en su garganta.

      La situación puso en riesgo su respiración y requirió atención urgente para evitar complicaciones mayores.

      La llamada de auxilio permitió la pronta llegada de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios en el lugar y estabilizaron al paciente.

      Posteriormente, fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención especializada. El desplazamiento se realizó con prioridad, dada la naturaleza de los hechos y el riesgo que representaba la obstrucción en las vías respiratorias.

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