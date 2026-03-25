Por segunda ocasión ingresa escuela "Juvenal Boone" al programa La Escuela es Nuestra

NUEVA ROSITA, COAH.- La Escuela Secundaria "Profesor Juvenal Boone Flores" fue seleccionada por segunda ocasión para recibir recursos del programa federal "La Escuela es Nuestra", informó el director, Andrés Alejandro Alvarado López.

El docente destacó que, este nuevo apoyo permitirá continuar con el fortalecimiento de la infraestructura del plantel, ubicado en el municipio de San Juan de Sabinas.

Alvarado López señaló que se espera una participación activa de los padres de familia en las acciones que se emprenderán, pues su colaboración ha sido fundamental en etapas anteriores.

Subrayó que, el objetivo es seguir mejorando las condiciones del edificio escolar para beneficio de los estudiantes actuales y de los que se integrarán en el próximo ciclo escolar.

Acciones de la autoridad

El director también anunció que el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) se sumará a los trabajos de mejora, lo que permitirá ampliar el alcance de las obras.

Esta coordinación, dijo, garantizará que los recursos se apliquen de manera adecuada y con resultados visibles para toda la comunidad educativa.

Detalles confirmados

Entre las obras programadas se encuentran la remodelación del auditorio, la construcción de nuevos sanitarios, la impermeabilización del plantel y la edificación de dos aulas adicionales.

Estas acciones buscan aumentar la capacidad del centro escolar y ofrecer espacios dignos y funcionales para el desarrollo académico de los alumnos.

Finalmente, Alvarado López recordó que, en la primera etapa del programa, la secundaria recibió alrededor de 600 mil pesos, por lo que estima que el monto podría ser similar en esta ocasión.

Afirmó que, el plantel ha tenido avances significativos tanto en infraestructura como en rendimiento académico, lo que motiva a seguir trabajando en beneficio de la comunidad estudiantil.