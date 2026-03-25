En Pasta de Conchos avanza lentamente rescate de mineros

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A través del Mando Unificado liderado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se informó a los familiares de las víctimas del accidente en la mina Pasta de Conchos que, la búsqueda de los 38 trabajadores que aún permanecen sin localizar, avanza de manera lenta, debido a una serie de casos fortuitos registrados durante las labores de rescate.

La información fue compartida en la reunión catorcenal con deudos y viudas de los mineros, destacando que también se prioriza la seguridad de los rescatistas.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, señaló que, pese a las dificultades, las acciones continúan conforme a las indicaciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que, recientemente se registró un corte de energía eléctrica para reparar áreas al interior de la mina, con el fin de garantizar la seguridad de los rescatistas.

Castillo Rábago manifestó su preocupación al indicar que, para estas fechas, ya debería haberse recuperado a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado restos biológicos, únicamente objetos como botellas y latas, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias.

A pesar de ello, los deudos mantienen la esperanza de que se logre localizar a los trabajadores faltantes. "Nosotros tenemos la esperanza de que se lleguen a encontrar los mineros que faltan y agradecemos el apoyo brindado por parte del Mando Unificado. Tal y como nos lo dijo la Presidenta, el rescate tiene que seguir y es un hecho de que tienen que hacerlo", expresó Castillo Rábago.

El Mando Unificado reiteró que la seguridad de los rescatistas es una prioridad en las labores dentro del complejo carbonífero y aseguró que continuarán trabajando hasta cumplir con el compromiso de recuperar a los trabajadores que aún permanecen en la mina.

A la fecha se han recuperado 25 mineros de un total de 63 que quedaron atrapados en la mina tras la tragedia del 19 de febrero del 2006.