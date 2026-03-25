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Coahuila

Incendio de zacatal es controlado en la carretera Morelos–Nava

Protección Civil sofoca el siniestro cerca del rastro municipal y evita su propagación a zonas mayores.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 marzo, 2026 - 01:43 p.m.
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      Morelos, Coahuila.— Un incendio de zacatal registrado a un costado de la carretera Morelos–Nava, a la altura del rastro municipal, provocó la movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde del martes, logrando ser controlado sin mayores consecuencias.

      De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, el siniestro fue atendido de manera oportuna, evitando que las llamas se extendieran a otras áreas, pese a las condiciones de vegetación seca en el lugar.

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      Detalles confirmados

      El área afectada abarcó aproximadamente 30 por 17 metros, por lo que fue necesario el uso de dos máquinas apagadoras, además de realizar labores de enfriamiento para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas de riesgo como arrojar colillas de cigarro o encender fogatas en zonas de monte, ya que estas acciones pueden derivar en incendios de gran magnitud.

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