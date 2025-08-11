Mercadito Mejora lleva productos económicos a La Sierrita

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y acercar productos de la canasta básica a precios accesibles, el Ayuntamiento de Frontera, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, llevó a cabo una edición más del 'Mercadito Mejora' en la colonia La Sierrita.

Durante la jornada, las y los vecinos del sector pudieron adquirir abarrotes, frutas, verduras, carne y pollo a bajo costo, además de contar con servicios médicos gratuitos, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Salud del Estado.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, por seguir impulsando acciones que beneficien directamente a las familias fronterenses.

'Gracias al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al coordinador de Mejora Coahuila Gabriel Elizondo Pérez y a todo su equipo por hacerlo posible. Seguimos llevando beneficios que puedan impactar positivamente a la economía de los fronterenses', expresó la edil.

Como parte de los servicios de salud ofrecidos, se distribuyeron Tarjetas de Salud Popular del Gobierno del Estado, brindando atención médica gratuita y seguimiento a pacientes. En el lugar estuvo presente el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, quien destacó la importancia de ampliar estos servicios en las colonias más necesitadas.

El programa 'Mercadito Mejora' continuará recorriendo diferentes sectores del municipio, buscando fortalecer el tejido social y brindar apoyo directo a las familias de Frontera.