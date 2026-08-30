Despliegan operativo por regreso a clases

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará a partir de este lunes un operativo por el regreso a clases, en el que participará todo el estado de fuerza.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se desplegarán elementos de las distintas corporaciones policiales y de agrupamientos especializados en escuelas de alta demanda.

Acciones de la autoridad

Como parte del operativo se realizarán recorridos de vigilancia en las inmediaciones de los planteles escolares y habrá presencia de elementos de Tránsito en las principales vialidades y cruceros, con el objetivo de agilizar el tráfico.

Garza Félix recomendó a la ciudadanía salir con tiempo de sus hogares, conducir con cortesía y utilizar el cinturón de seguridad, además de pedir a los pasajeros que hagan lo mismo.

"La recomendación es salir a tiempo de sus hogares, conducir con cortesía, usar cinturones de seguridad y pedir a los pasajeros que los usen; también tener especial cuidado con los niños, no llevarlos en los asientos delanteros y velar siempre por su seguridad", señaló.

Detalles confirmados

El comisionado también llamó a respetar los límites de velocidad e informó que habrá elementos disponibles en las vialidades para brindar apoyo a la ciudadanía.

Asimismo, puso a disposición de la población el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría vía WhatsApp, en el número 844-893-09-09, así como los grupos ciudadanos de WhatsApp.