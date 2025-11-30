Frena Saltillo robo de autos

SALTILLO, COAHUILA.- El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la capital coahuilense cerró 2025 con una reducción notable en los robos de automóviles.

Según explicó, los operativos de vigilancia y las estrategias focalizadas aplicadas durante el último año han permitido contener este delito y mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes.

¿Qué ocurrió?

A pesar de este avance, el funcionario advirtió sobre un fenómeno que genera creciente preocupación: el incremento de robos y aseguramientos de motocicletas.

Muchas de estas unidades, señaló, son detectadas sin documentos que acrediten su legal propiedad, lo que obstaculiza los procesos de verificación y deriva en un mayor número de decomisos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante este escenario, la corporación ha fortalecido los filtros de inspección y la supervisión preventiva en diversas zonas de la ciudad. El objetivo es desalentar prácticas ilícitas, regular la circulación de motociclistas y sostener el descenso en los delitos relacionados con vehículos.