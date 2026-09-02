Citan a síndico de AHMSA a audiencia pública

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez comparecerá en una audiencia pública el próximo 8 de septiembre, a petición de Cargill Financial Services International INC., para explicar los pormenores de la metodología utilizada dentro del proceso concursal de Altos Hornos de México (AHMSA).

El Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles fijó las 13:00 horas para la celebración de la audiencia, en la que el síndico deberá explicar a los acreedores, de manera personal y pormenorizada, la metodología empleada, las bases de cálculo, los criterios utilizados y las operaciones realizadas.

La audiencia fue solicitada por el apoderado de Cargill Financial Services International INC., quien pidió que Aguilera Gómez exponga los elementos utilizados para determinar la cuota concursal y las cantidades propuestas.

De acuerdo con el juzgado, la comparecencia busca salvaguardar el derecho de audiencia de los interesados y dotar de certeza, transparencia y verificabilidad a la distribución concursal sometida a consideración del órgano jurisdiccional.

Audiencia Pública y su Importancia

La audiencia se realizará previo a la nueva subasta programada para el 25 de septiembre, por lo que el encuentro representa una etapa relevante para el avance del proceso de venta de AHMSA.

Cargill es uno de los acreedores interesados en las condiciones del procedimiento y, en caso de existir inconformidades respecto de las bases, éstas deberán ser planteadas ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

El acuerdo judicial no establece que Cargill tenga por sí mismo la facultad de detener la subasta. La empresa solicitó conocer y revisar los criterios y cálculos utilizados por el síndico, petición que fue atendida por el juzgado mediante la audiencia pública.

El órgano jurisdiccional precisó que la audiencia tendrá carácter meramente informativo y constituye una herramienta para el desarrollo del procedimiento.

Aguilera Gómez deberá comparecer debidamente identificado en las instalaciones que ocupa el salón de usos múltiples del edificio sede del órgano jurisdiccional, ubicado en Avenida Revolución número 366, primer piso, alcaldía Benito Juárez, colonia San Pedro de los Pinos, Ciudad de México.

Consecuencias de la No Comparecencia

En caso de no presentarse, el juzgado advirtió que podrá imponerle una medida de apremio consistente en una multa de 120 veces la Unidad de Medida y Actualización.

El resultado de la audiencia será un elemento más dentro del proceso previo a la subasta del 25 de septiembre, en la que se busca avanzar con la venta de los activos de AHMSA.