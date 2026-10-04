Salud Municipal de Frontera: Aumentan enfermedades respiratorias

FRONTERA, Coah.- Con el cambio de temporada y la llegada del otoño, las enfermedades respiratorias comienzan a ganar presencia, por lo que Salud Municipal de Frontera recomendó reforzar las medidas de prevención, informó su director, Miguel Sánchez Leija.

El funcionario explicó que durante esta transición también han aumentado los procesos alérgicos, los cuales pueden confundirse con una infección respiratoria.

Detalló que una alergia suele ser pasajera, responde rápidamente al tratamiento y generalmente no provoca fiebre, mientras que una infección respiratoria puede presentarse con fiebre y mayor malestar general, aunque no necesariamente en todos los casos.

Sánchez Leija señaló que, desde el ámbito institucional, han observado un predominio de padecimientos respiratorios, mientras que los gastrointestinales presentan una tendencia a la baja.

Precisó que, hasta el momento, no ha canalizado a Epidemiología pacientes con cuadros que hagan sospechar de influenza o covid-19, aunque recordó que ambos padecimientos continúan circulando.

Ante el incremento esperado de infecciones respiratorias durante esta temporada, recomendó utilizar cubrebocas cuando se presenten síntomas y sea necesario acudir a espacios cerrados, así como evitar estos lugares cuando no sea indispensable.

También llamó a mantener el lavado frecuente de manos o utilizar gel antibacterial y evitar el contacto con personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y padecimientos renales o cardiacos, cuando se presenten síntomas respiratorios.

En el caso de los menores, recomendó a los padres considerar el uso de cubrebocas cuando acudan a la escuela y reforzar desde casa las medidas de higiene.

El director de Salud Municipal señaló que no es necesario utilizar cubrebocas especializados para las medidas preventivas habituales, pues uno sencillo puede ser suficiente en determinadas situaciones.

Asimismo, recomendó llevar cubrebocas al acudir a lugares cerrados, incluso sin presentar síntomas, como una medida preventiva, y retirarlo al salir al exterior.

Respecto al gel antibacterial, aconsejó utilizarlo cuando sea necesario y priorizar el lavado de manos como la principal medida de higiene.