Mujer embarazada resulta lesionada tras accidente en Ramos Arizpe: automovilista se da a la fuga

Ramos Arizpe, Coahuila.- Una mujer de 20 años, con cinco meses de embarazo, resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera embestida por un automovilista que se dio a la fuga la noche de este sábado en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Antonio Garza González y Nueva Revolución, donde un automóvil chocó por alcance a una motocicleta en la que viajaba un hombre como conductor y su esposa como pasajera.

Tras el fuerte impacto, ambos fueron derribados, provocándole a la mujer fuertes lesiones que ameritaron su traslado al Hospital General de Saltillo en código amarillo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención a los afectados, mientras que elementos de seguridad confirmaron que el automovilista responsable escapó inmediatamente del lugar después del choque.

Minutos más tarde, a través de redes sociales comenzó a difundirse un video que muestra el momento del impacto, donde se observa al vehículo pasar por encima de los jóvenes y continuar su huida. Ante ello, la comunidad ha solicitado apoyo para identificar al conductor responsable y aportar información que ayude a localizarlo.