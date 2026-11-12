Frontera: Aseguran motocicletas a menores de edad sin documentos

Entre 10 y 15 motocicletas son aseguradas semanalmente en Frontera, debido a que son conducidas por menores de edad que circulan sin placas, documentos ni casco de seguridad, informó Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública municipal.

El funcionario señaló que la mayoría de los casos involucra a adolescentes de entre 14 y 15 años, por lo que las acciones de la corporación buscan principalmente generar conciencia entre los padres de familia sobre los riesgos de permitir que sus hijos conduzcan sin cumplir con las medidas de seguridad y los requisitos correspondientes.

Explicó que, cuando los elementos detectan estas irregularidades, proceden al aseguramiento de la motocicleta y trasladan al menor a las instalaciones de Seguridad Pública, donde permanece bajo resguardo mientras se localiza a sus familiares.

Una vez que los padres o tutores acuden y acreditan el parentesco mediante un acta de nacimiento, el adolescente les es entregado, mientras que la motocicleta permanece asegurada conforme al procedimiento correspondiente.

Vázquez reconoció que algunos de estos casos son reincidentes, por lo que se busca reforzar las acciones para evitar que los adolescentes continúen utilizando motocicletas sin las condiciones reglamentarias.

Además, adelantó que Frontera se incorporará al programa estatal denominado "Aplícate", que se implementará en coordinación con el municipio por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, con el propósito de atender esta problemática.

Respecto al costo de las multas por el aseguramiento de las unidades, el director indicó que desconoce los montos, ya que esa información corresponde al área de interventoría municipal.