Seis de cada 10 visitantes a bibliotecas de la región centro son lectores o estudiantes

Alrededor de seis de cada 10 personas que acuden a las bibliotecas de la Región Centro son lectores o estudiantes que buscan consultar libros y obtener apoyo para sus actividades escolares, informó Julia Terrazas, coordinadora de Bibliotecas de la Región Centro.

La funcionaria reconoció que, aunque existe asistencia a estos espacios, uno de los principales retos es despertar un mayor interés por la lectura entre niños y adolescentes, especialmente ante el uso cada vez más frecuente de dispositivos electrónicos.

Explicó que las bibliotecas no solamente reciben a quienes disfrutan leer por iniciativa propia, sino también a estudiantes que necesitan realizar investigaciones, consultar información o cumplir con tareas escolares. Para ello, el personal ofrece orientación y los acerca al acervo disponible.

Maratón de lectura en la colonia Borja

Como parte de estas acciones, este 12 de noviembre, en el marco del Día Nacional del Libro, bibliotecarios de la Región Centro realizaron un maratón de lectura en la Secundaria Técnica 67, ubicada en la colonia Borja, donde los alumnos participaron en ejercicios de lectura continua durante un minuto.

Terrazas detalló que la actividad reunió a personal de distintas bibliotecas y buscó demostrar a los jóvenes que la lectura puede convertirse en una actividad recreativa, además de ser una herramienta para ampliar sus conocimientos y desarrollar la imaginación.

Indicó que la Región Centro cuenta con alrededor de 27 bibliotecas, distribuidas en tres coordinaciones. Centro Uno comprende nueve espacios ubicados en Frontera, Castaños y Candela.

Actividades de fomento a la lectura

Añadió que durante todo el año se realizan actividades de fomento a la lectura en escuelas, jardines de niños y secundarias, además de programas permanentes en las bibliotecas, como la hora del cuento, círculos de lectura, tertulias y cursos.

También destacó que durante las vacaciones de Semana Santa y verano se desarrollan talleres mediante los programas "La biblioteca te espera" y "Mis vacaciones en la biblioteca".

La coordinadora consideró que es necesario recuperar el interés por los libros, pues, a diferencia de los dispositivos electrónicos que ofrecen información inmediata, la lectura permite reflexionar, imaginar y desarrollar el pensamiento propio.