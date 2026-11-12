Supera Canacintra las mil 200 citas de negocios

Monclova, Coahuila.- Con más de mil 200 entrevistas de negocios y la participación de empresas procedentes de Texas, Nuevo León, Monterrey y Ciudad de México, concluyó este jueves el Encuentro de Negocios 2026, organizado por Canacintra Monclova, para generar oportunidades de proveeduría y contratación de servicios y mano de obra de la Región Centro.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova, destacó la presencia de compañías de San Antonio y Laredo, Texas, así como de Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad de México, interesadas en establecer relaciones comerciales con proveedores de la región.

Señaló que algunas empresas acudieron en busca de proveeduría local, debido a que en sus lugares de origen no cuentan con determinados servicios industriales ni con personal especializado como el que ofrece la Región Centro.

Oportunidades en Sectores Industriales

Indicó que, aunque Monclova mantiene una vocación industrial principalmente metalmecánica, también ha desarrollado capacidades en sectores como el automotriz y ferroviario, lo que amplía las oportunidades comerciales.

Mtanous Falco consideró que el encuentro beneficia a toda la Región Centro, al involucrar a empresas de Monclova, Frontera y Castaños, por lo que destacó la importancia de dar continuidad a este tipo de actividades.

Como referencia de los resultados, informó que un muestreo realizado entre participantes de la edición anterior permitió identificar que al menos 40 por ciento de los casos consultados se convirtieron en experiencias exitosas y mantienen relaciones comerciales derivadas de las mesas de trabajo.

Resultados del Encuentro de Negocios

En esta edición se superaron las mil 200 entrevistas de negocios, frente a las mil 050 registradas el año pasado, con lo que se rebasó la meta de crecimiento del 10 por ciento.

El presidente de Canacintra señaló que las oportunidades comerciales pueden concretarse de inmediato, pues algunas empresas locales desconocían que en la propia región existen proveedores capaces de ofrecer los productos y servicios que necesitan.