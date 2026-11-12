Prevén difícil inicio económico para Coahuila en 2027

Coahuila enfrentará un complicado inicio de 2027 por la incertidumbre comercial, las afectaciones de los aranceles de Estados Unidos a las empresas y el bajo crecimiento del empleo, advirtió Jaime Guerra, exsecretario de Economía de Coahuila.

El exfuncionario consideró que las condiciones económicas actuales se mantendrán durante los primeros meses del próximo año y que una posible mejoría dependerá de cambios en la política arancelaria estadounidense.

«Yo creo que van a seguir las mismas condiciones, pero durante el año pudieran cambiar en beneficio para México en parte económica», señaló.

Impacto de los aranceles en la industria de Coahuila

Guerra reconoció que las tarifas comerciales ya han provocado afectaciones en la actividad industrial de Coahuila. Como ejemplo, mencionó el cierre de empresas en Saltillo que dejaron de encontrar rentable mantener sus operaciones en México para exportar a Estados Unidos.

«Hay empresas que han cerrado porque hemos visto que los empleos no han crecido como en otros años», expuso.

Advirtió que el impacto no se limita a las compañías que pierden competitividad, sino que también repercute en la generación de empleos y en las perspectivas de crecimiento económico de la entidad.

Incertidumbre sobre el T-MEC y sus consecuencias

A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues la posibilidad de revisiones anuales y modificaciones a las condiciones comerciales dificulta que las empresas planeen inversiones a mediano y largo plazo.

El exsecretario consideró que la pérdida de la mayoría republicana en las cámaras legislativas de Estados Unidos podría presionar al Gobierno de Donald Trump para moderar o eliminar algunos aranceles.

«Creo y espero que moderen o quiten los aranceles», expresó.

También advirtió que las empresas no pueden absorber indefinidamente los costos de las tarifas comerciales, por lo que terminan reduciendo sus utilidades o trasladando los incrementos a los precios que paga el consumidor estadounidense.

Guerra cuestionó la intención de debilitar el bloque comercial de América del Norte, al señaló que Estados Unidos no tiene capacidad para sustituir todas sus importaciones y enfrenta limitaciones de mano de obra.