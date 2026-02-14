Motociclista resulta lesionado tras chocar contra pipa en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Un motociclista resultó lesionado luego de atravesarse al paso de una pipa de carga cuando ambos circulaban sobre el bulevar Santa Cecilia, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado a la altura de la empresa Fasemex, cuando la pipa circulaba con dirección al sur por su carril correspondiente. De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista se incorporó de manera repentina a la vía principal, provocando el impacto.

El lesionado fue identificado como Feliciano Velázquez Veliz, de 53 años de edad, con domicilio en la calle Torreón número 401 de la colonia Héroes del 47, en Castaños. Tripulaba una motocicleta marca Italika, modelo 2016, tipo Bulldog S, la cual terminó con daños tras el choque.

La unidad de carga involucrada es una pipa marca International, modelo 2025, conducida por Manuel Rodríguez Gloria, de 41 años de edad, con domicilio en la calle La Cañada número 1414 de la colonia Colinas de Santiago, en Monclova.

Debido a la corta distancia, el operador de la pesada unidad no logró frenar a tiempo y golpeó la motocicleta. Tras el impacto, el conductor salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con diversos golpes.

Testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia; arribaron paramédicos de Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención prehospitalaria, estabilizaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital cercano.

En el nosocomio, médicos descartaron lesiones de gravedad; sin embargo, quedó bajo observación preventiva durante algunas horas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje y controlaron la circulación en la zona. De manera preliminar, la presunta responsabilidad recae en el motociclista por incorporarse sin la debida precaución.