Convocan a integrarse a la Academia de Bomberos Voluntarios en Monclova

El Departamento de Bomberos lanzó la convocatoria dirigida a mujeres y hombres con vocación de servicio para integrarse a la Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales de Monclova, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias en la ciudad.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que las y los interesados deberán cumplir con requisitos específicos de edad, escolaridad y documentación, además de contar con disciplina, honor y compromiso para servir a la comunidad.

La convocatoria está abierta a personas de entre 17 y 45 años de edad, con bachillerato concluido o equivalente, que actualmente sean estudiantes y/o empleados, y que deseen formar parte de la corporación.

El funcionario destacó que la fecha límite para entregar la documentación será el 20 de marzo de 2026, día en que también dará inicio la capacitación para quienes sean aceptados.

La formación tendrá una duración de seis meses de preparación teórico-práctica, seguida de cinco meses de servicio activo, con el fin de capacitar integralmente a los nuevos elementos en atención de emergencias, rescate y prevención de riesgos.

Las clases se impartirán los sábados de 15:00 a 19:00 horas y domingos de 8:00 a 16:00 horas en la Estación de Bomberos, donde también se deberá entregar la papelería completa en el área de recepción.

Entre los requisitos se solicita: solicitud de ingreso debidamente llenada, copia de identificación oficial, certificado de buena salud, comprobante de bachillerato concluido o nivel superior, constancia de estudios o empleo, dos fotografías tamaño infantil y, en el caso de hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada o en proceso.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a descargar la solicitud mediante el código QR de la convocatoria y completar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido.

"Ser bombero no es una profesión... es una vocación", subrayaron las autoridades, al reiterar el llamado a quienes deseen servir a la comunidad y formar parte de la corporación.