Alonso Ancira: Trabajadores de Altos Hornos piden su extradición

Trabajadores de Altos Hornos de México exigieron que las autoridades concreten la detención y extradición de Alonso Ancira, luego de que la Presidenta de la República informara sobre la reactivación de la orden de aprehensión en su contra por el caso Agronitrogenados.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores, afirmó que la noticia que dio la Presidenta fue recibida con optimismo entre los obreros, quienes esperan que el ex empresario enfrente la justicia y responda por el daño ocasionado a miles de familias que resultaron afectadas por la crisis de la acerera.

"Nos da mucho gusto, ojalá y que sea cierto, ojalá y se cumpla, que giren la orden de aprehensión, que lo extraditen, que lo traigan y que le aplique la ley para que pague por todo el daño que hizo a los trabajadores, porque es mucho el daño y no debe de quedar impune".

Señaló que, tras darse a conocerse la declaración de la Presidenta, recibió llamadas de muchos obreros para confirmar la información, lo que demuestra el interés que existe entre quienes permanecen a la espera de una solución al conflicto laboral que enfrenta la empresa. Torres Ávalos consideró que durante años ha existido lentitud en la ejecución de las acciones legales contra Ancira y confió en que la Fiscalía General de la República dé seguimiento al caso.

"La petición de nosotros siempre ha sido esa: que se le castigue por los delitos que cometió".

Respecto al proceso de venta de AHMSA, confía en que la reactivación de la orden de aprehensión no represente un obstáculo para la enajenación de los activos de la empresa ni provoque nuevos retrasos.