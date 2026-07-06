Desata amenazas caso de maltrato animal

FRONTERA, COAH.– El caso del presunto maltrato a un gato en la colonia Occidental de Frontera escaló de las redes sociales a las amenazas contra las familias de los jóvenes involucrados, luego de que el video de la agresión provocara una fuerte indignación entre la población.

De acuerdo con la abuela de uno de los adolescentes, la familia ha comenzado a recibir amenazas a través de redes sociales tras la difusión de las imágenes.

El video, que se viralizó desde el fin de semana, muestra a tres jóvenes lanzando repetidamente a un gato al aire. En la última ocasión, el felino cae directamente al suelo desde una mayor altura, lo que generó el rechazo de cientos de usuarios.

En publicaciones y comentarios en redes sociales, algunas personas han difundido presuntos domicilios de los adolescentes e incluso han llamado a acudir a sus viviendas para apedrearlas o agredir físicamente a los involucrados.

Aunque la indignación por el presunto caso de maltrato animal continúa creciendo, las autoridades y organizaciones protectoras han insistido en que cualquier denuncia o evidencia debe presentarse por los conductos legales, evitando actos de violencia o represalias contra los involucrados.