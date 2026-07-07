Clausuran Arena Coliseo en Monclova por venta de alcohol sin permiso

MONCLOVA, COAH.- Una de las funciones de lucha libre más esperadas por la afición terminó abruptamente la noche del lunes, luego de que autoridades estatales y municipales clausuraran la Arena Coliseo de Monclova al detectar que presuntamente se comercializaban bebidas alcohólicas sin contar con los permisos estatales correspondientes.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 23:00 horas de ayer en el recinto ubicado sobre la calle Hidalgo, en la Zona Centro, el cual lucía completamente lleno debido a la presentación estelar del reconocido luchador "El Místico", cuya participación había atraído a cientos de aficionados.

Acciones de la autoridad

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila, con apoyo de oficiales de la Policía Municipal e inspectores del Departamento de Alcoholes, quienes notificaron a los organizadores sobre las irregularidades detectadas en la venta de bebidas embriagantes.

Tras la inspección, las autoridades procedieron a suspender las actividades y colocar los sellos de clausura, argumentando que el establecimiento carecía de la autorización estatal necesaria para expender alcohol durante el evento.

Reacciones de los asistentes

La medida generó el enojo de decenas de asistentes, quienes expresaron su inconformidad al ver interrumpida la función y tener que abandonar el inmueble cuando la cartelera aún no concluía. Sin embargo, los inspectores reiteraron que la clausura obedecía al incumplimiento de la legislación vigente en materia de venta de bebidas alcohólicas.

Una vez desalojado el público, la Arena Coliseo quedó oficialmente clausurada, mientras las autoridades advirtieron que los responsables del inmueble podrían enfrentar sanciones administrativas derivadas de las irregularidades detectadas.