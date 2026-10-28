Ejidos La Cruz: camioneta negra sigue a mujeres tras jornada laboral

Habitantes de los ejidos La Cruz y 8 de Enero alertaron sobre la presencia de una camioneta cuyos ocupantes presuntamente siguen a mujeres que regresan de trabajar, luego de que una joven relatara que fue seguida por dos hombres la noche del martes.

La mujer contó en redes sociales que regresaba de su trabajo junto con una amiga y ambas descendieron del transporte público sobre la carretera 30 en el Ejido La Cruz. En ese punto, una camioneta negra con una escalera en la parte trasera comenzó a seguirlas.

De acuerdo con su testimonio, en la unidad viajaban dos hombres de aproximadamente 20 años; uno tenía barba y el otro no. La joven explicó que se dirigió a una gasolinera, donde acostumbra dejar su automóvil, y se percató de que la camioneta continuaba detrás de ella. Al cruzar la carretera, el vehículo no avanzó, por lo que decidió ingresar al establecimiento.

Según su relato, los dos hombres bajaron de la camioneta después de cargar combustible y observaron su automóvil. Posteriormente, abordaron de nuevo la unidad y circularon hacia el sector de La Cruz. La mujer señaló que sintió temor de encontrarse nuevamente con ellos o de que la esperaran en el camino. Finalmente, llegó a su domicilio y contó lo sucedido a su hija, quien le comentó que había visto pasar una camioneta a exceso de velocidad con características similares.

Ante esta situación, solicitó apoyo a los habitantes de la zona para identificar la unidad y a sus ocupantes, con la intención de reportar los hechos ante las autoridades correspondientes. La publicación generó una alerta entre quienes transitan por los ejidos La Cruz y 8 de Enero, especialmente entre las mujeres que regresan a casa después de su jornada laboral y utilizan el transporte público.

Hasta el momento, no se cuenta con información que confirme la identidad de los hombres ni que se haya presentado una denuncia formal. Los señalamientos corresponden al testimonio difundido en redes sociales.