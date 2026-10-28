Golpea CFE la economía con recibos elevados

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Los recibos de electricidad registraron fuertes incrementos durante el penúltimo bimestre de 2026, lo que generó preocupación entre habitantes de la ciudad por los montos que deben pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Algunos ciudadanos señalaron que los cobros no corresponden al consumo que habitualmente realizan durante el bimestre, por lo que manifestaron sus dudas sobre las cantidades facturadas.

Entre los casos reportados, personas con viviendas tradicionales indicaron que deben pagar cantidades cercanas a los 30 mil pesos.

No es la primera ocasión en que habitantes de Ciudad Acuña expresan dudas sobre los montos cobrados por la CFE.

Los elevados recibos representan una preocupación para las familias afectadas, que deberán cubrir estos pagos durante el cierre de 2026, con el impacto que esto podría tener en su economía.