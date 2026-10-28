BIA reparte comida a quienes más necesitan

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) realizó la entrega de platos de comida caliente como parte de su programa anual "Hoy comparto contigo", dirigido a personas que necesitan apoyo alimentario.

A través de esta iniciativa, el organismo suma a ciudadanos voluntarios para distribuir los alimentos en distintos sectores de la ciudad.

Al programa también se incorporan asociaciones, grupos de personas y dependencias locales, que contribuyen a las labores de entrega.

Esta actividad se lleva a cabo cada año con el objetivo de hacer llegar alimentos a personas en situación de necesidad en Ciudad Acuña.