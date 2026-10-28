BIA reparte comida a quienes más necesitan
El programa anual "Hoy comparto contigo" reúne a voluntarios y asociaciones para distribuir alimentos a quienes lo requieren.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) realizó la entrega de platos de comida caliente como parte de su programa anual "Hoy comparto contigo", dirigido a personas que necesitan apoyo alimentario.
A través de esta iniciativa, el organismo suma a ciudadanos voluntarios para distribuir los alimentos en distintos sectores de la ciudad.
Al programa también se incorporan asociaciones, grupos de personas y dependencias locales, que contribuyen a las labores de entrega.
Esta actividad se lleva a cabo cada año con el objetivo de hacer llegar alimentos a personas en situación de necesidad en Ciudad Acuña.