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Coahuila

BIA reparte comida a quienes más necesitan

El programa anual "Hoy comparto contigo" reúne a voluntarios y asociaciones para distribuir alimentos a quienes lo requieren.

Por Ángel García - 28 octubre, 2026 - 02:36 p.m.
Voluntarios participan en la entrega de alimentos calientes a personas que necesitan apoyo en Ciudad Acuña.
Voluntarios participan en la entrega de alimentos calientes a personas que necesitan apoyo en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) realizó la entrega de platos de comida caliente como parte de su programa anual "Hoy comparto contigo", dirigido a personas que necesitan apoyo alimentario.

       

      A través de esta iniciativa, el organismo suma a ciudadanos voluntarios para distribuir los alimentos en distintos sectores de la ciudad.

      Al programa también se incorporan asociaciones, grupos de personas y dependencias locales, que contribuyen a las labores de entrega.

       

      Esta actividad se lleva a cabo cada año con el objetivo de hacer llegar alimentos a personas en situación de necesidad en Ciudad Acuña.

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