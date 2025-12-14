Sari Pérez Cantú inicia recarpeteo en la calle Presidente Carranza de Frontera

Frontera, Coah.- Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, iniciaron los trabajos de recarpeteo en la calle Presidente Carranza, una de las vialidades más importantes del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de tránsito para automovilistas y peatones.

El regidor de Obras Públicas, Ing. Orlando Hipólito Plaza, informó que la obra se ejecuta en dos etapas. La primera comprende el tramo de la calle Magnolia a Miguel Blanco, con una superficie aproximada de 4,844 metros cuadrados; mientras que la segunda abarcará de Cuauhtémoc a La Paz, con una extensión de 3,304 metros cuadrados, ambas dentro del primer cuadro del municipio.

Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de fresado, y de acuerdo con el calendario establecido, en los próximos días iniciará la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Estas acciones permitirán contar con una vialidad más segura, ordenada y funcional, acorde a las necesidades de quienes transitan diariamente por esta zona.

El arranque de la obra contó con la presencia de autoridades municipales que acompañaron a la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien destacó que estos trabajos son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la coordinación permanente entre el Estado y el Municipio, a través del programa de Mejoramiento a la Infraestructura Social.

La presidenta municipal agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y reiteró que su administración continuará gestionando obras que fortalezcan la infraestructura urbana y mejoren la calidad de vida de las y los fronterenses. "Cuando se trabaja en equipo, con orden y rumbo, los resultados llegan a las calles y se sienten en la vida diaria de nuestra gente", expresó.

Con acciones como esta, Frontera sigue avanzando con vialidades más dignas y seguras, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano que escucha, gestiona y cumple.