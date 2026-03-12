Estudiantes de preescolar realizan su Primera Arreada 2026 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como parte de las actividades escolares promovidas a través de la Escuela Mexicana, la mañana de este jueves estudiantes del instituto de preescolar "Niños Héroes" de Melchor participaron en la Primera Edición de su Arreada 2026.

El contingente de alumnos inició su recorrido desde la calle 5 de mayo esquina con Patricio H. Ruiz, avanzando hacia la institución educativa en compañía de padres de familia y personal docente, quienes se sumaron con entusiasmo a esta actividad que combina formación escolar y arraigo comunitario.

La directora del plantel, profesora Aglaé Méndez Morales, destacó que el jardín cuenta con una matrícula de 195 estudiantes, quienes con el apoyo de sus familias hicieron posible la realización de esta primera edición.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Subrayó que, este proyecto de la maestra Guadalupe pretende acercar a los niños a las costumbres locales y fomentar el sentido de pertenencia desde temprana edad.

Por lo anterior, agradeció, además, la presencia de los integrantes del comité municipal de la Arreada Múzquiz que se organiza en este Municipio, ya que tuvieron oportunidad de visualizar las actividades educativas realizadas por el personal docente, participando alumnos y contando con el apoyo de los padres de familia.