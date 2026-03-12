´Se trataba de una mal llamada reforma electoral´, afirma Marcelo Torres Cofiño

CIUDAD DE MÉXICO — El diputado federal por Torreón, Marcelo Torres Cofiño, respaldó este jueves la decisión de la Cámara de Diputados de desechar la propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo, afirmando que se trataba de una iniciativa que amenazaba la estabilidad democrática de México. En declaraciones ofrecidas tras la votación en San Lázaro, el legislador coahuilense sostuvo que el proyecto de ley estaba "mal llamado" reforma electoral, pues a su juicio buscaba debilitar las instituciones ciudadanas y centralizar el control de los comicios.

El rechazo a la reforma electoral es visto como una victoria para la sociedad civil y la autonomía del INE.

Torres Cofiño destacó que el bloque opositor actuó con responsabilidad al frenar una reforma que pretendía modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). Según el diputado, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no buscaba la eficiencia ni la austeridad, sino que representaba un intento de regresión política que hubiera puesto en riesgo la transparencia en las urnas. Para el representante de Torreón, la defensa del sistema electoral es una prioridad que une a las diversas fuerzas de oposición frente a los intentos de concentrar el poder.

Torres Cofiño destaca que la propuesta de Sheinbaum buscaba debilitar las instituciones ciudadanas y favorecer al partido en el poder.

El legislador federal subrayó que la eliminación de los diputados plurinominales y el cambio en el financiamiento de los partidos, puntos centrales de la reforma electoral de Sheinbaum, eran mecanismos diseñados para silenciar a las minorías y favorecer al partido en el poder. Marcelo Torres Cofiño insistió en que cualquier cambio en las reglas del juego democrático debe nacer del consenso y no de la imposición, señalando que la democracia mexicana ha costado décadas de construcción ciudadana como para ser desmantelada en una sola legislatura.

El legislador asegura que cualquier cambio en el sistema electoral debe ser consensuado y no impuesto.

Desde la perspectiva del diputado por Coahuila, el rechazo de la reforma electoral en el Congreso de la Unión envía un mensaje claro de contrapeso institucional. Torres Cofiño argumentó que el país requiere reformas que fortalezcan la participación y no que la limiten, y aseguró que los legisladores de su bancada se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de presentar un "Plan B" que pretenda implementar estos cambios mediante leyes secundarias. La prioridad, afirmó, debe ser garantizar que los próximos procesos electorales sean organizados por profesionales independientes.

Con el desecho de la reforma, Marcelo Torres Cofiño señaló que el Poder Legislativo ha cumplido con su función de equilibrio frente al Ejecutivo. El legislador concluyó asegurando que México necesita avanzar hacia una modernización tecnológica del voto y una fiscalización más estricta, pero siempre bajo el marco del respeto a la Constitución y a las instituciones que han dado certidumbre a las alternancias políticas en el país durante los últimos años.