Coahuila

Estudiantes del CBTIS 54 representan a Ciudad Acuña en competencia estatal

Alumnos presentan proyectos de tecnología, software y emprendimiento social en el certamen que se realiza en Matamoros, Coahuila.

Por Angel Garcia - 11 marzo, 2026 - 10:38 a.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un grupo de estudiantes del CBTIS 54 viajó a la ciudad de Matamoros, Coahuila, para participar en una competencia estatal en la que presentarán distintos proyectos y prototipos desarrollados dentro de su formación académica.

      Detalles de la competencia

      El encuentro se realizará en las instalaciones del CBTIS 196, sede que recibirá a alumnos de diversas instituciones del estado que buscan avanzar a la siguiente etapa del certamen.

      Durante la competencia, que se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo, los jóvenes presentarán propuestas en distintas categorías relacionadas con tecnología, software y emprendimiento social.

      Placeholder

      Entre los proyectos participantes se encuentra el prototipo de software ConectaVive, presentado por las alumnas Naylea Landeros Navarro y Azul Montoya Herrera, así como el prototipo MyMoodie+, desarrollado por la alumna Camila Madrid López.

      Proyectos destacados

      En la categoría de prototipo tecnológico participará el proyecto MesoRed, elaborado por los estudiantes Kevin Pérez y José Juan Hernández, mientras que en emprendimiento social se presentará Creando Green Point, iniciativa impulsada por la alumna Fernanda Macías.

      Los estudiantes acuñenses competirán durante dos días con representantes de otras instituciones pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con la meta de obtener su pase a la siguiente fase del certamen.

