Forja Javier Flores una vida en la radio

SALTILLO, COAH. - Familiares de Juan Fernando, de 25 años, protestaron frente a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir una investigación por una presunta negligencia médica durante la atención que recibió el joven.

La manifestación se realizó la tarde de este domingo en el exterior del Hospital General de Zona Número 1, ubicado sobre la calzada Antonio Narro, donde los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades del instituto para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la versión de los familiares, Juan Fernando ingresó al hospital hace aproximadamente nueve días por un cuadro de pancreatitis. Durante su estancia, señalaron que una presunta mala canalización habría provocado afectaciones graves en una de sus manos, con riesgo de perderla.

Ante el deterioro de su estado de salud, el paciente fue trasladado de emergencia a la Clínica 34 del IMSS, en Monterrey, donde continuará con atención especializada.

Protesta por negligencia médica

Durante la protesta, los familiares colocaron pancartas y exigieron una revisión del caso, al considerar necesario determinar si existieron irregularidades en la atención médica otorgada al joven.

La movilización ocasionó afectaciones en la circulación de la calzada Antonio Narro, debido a la presencia de manifestantes en la zona.

Respuesta del IMSS

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por los familiares.