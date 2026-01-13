DIF Municipal de San Buenaventura realiza charla sobre depresión

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, el DIF Municipal de San Buenaventura realizó una visita al Hospital Rural No. 51, donde se impartió una charla informativa dirigida a pacientes y personal, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud mental, la detección oportuna de la depresión y la búsqueda de apoyo profesional.

La charla fue impartida por los psicólogos del DIF Municipal, la Lic. Yesy Campos y el Lic. Carlos Valdez, quienes abordaron temas relacionados con los signos de alerta, factores de riesgo y alternativas de atención, además de fomentar un espacio de reflexión, escucha y orientación para las personas asistentes.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal de San Buenaventura, Niria Isabel Ayala, trabaja muy de cerca con el equipo institucional por el bienestar emocional y la salud integral de la comunidad, promoviendo la atención preventiva y el acompañamiento psicológico como herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida.

El DIF Municipal recuerda a la ciudadanía que, en caso de necesitar apoyo emocional o psicológico, puede comunicarse al teléfono 869 694 12 61, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Asimismo, Protección Civil atiende las 24 horas en el número 869 694 29 30, y ante cualquier emergencia se encuentra disponible el 911.