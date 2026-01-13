Cuatro Ciénegas lanza programa de apoyo: cemento y tinacos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de fortalecer el bienestar de las familias y mejorar las condiciones de vivienda en el municipio, el Gobierno de Cuatro Ciénegas, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, pone en marcha un programa de apoyo para la adquisición de cemento y tinacos.

El Alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de programas impulsados a través del Departamento de Desarrollo Social representan un respaldo directo a la economía familiar pero sobretodo una herramienta fundamental para elevar la calidad de vida de la población.

"Sabemos que contar con una vivienda digna y con servicios básicos adecuados impacta directamente en la salud, la seguridad y el bienestar de las familias. Por eso, desde el gobierno municipal seguimos trabajando para acercar apoyos que respondan a las necesidades de nuestra gente", expresó el edil.

Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso a materiales esenciales para el mejoramiento del hogar, permitiendo a las familias fortalecer su patrimonio y atender necesidades prioritarias como el almacenamiento de agua y la mejora de espacios habitacionales.

Leija Vega subrayó que la coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria permite ampliar el alcance de estos beneficios y reafirma la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para generar resultados positivos en la comunidad.

"Cuando sumamos esfuerzos con sociedad civil, iniciativa privada y organizaciones comprometidas con el desarrollo social, logramos que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. Esa es la visión de este gobierno: trabajar en equipo y con sentido social", finalizó.

El Departamento de Desarrollo Social será el encargado de brindar información, orientación y acompañamiento a las personas interesadas en integrarse al programa. La atención se ofrece directamente en sus oficinas, ubicadas en la Presidencia Municipal, donde se dará seguimiento puntual a cada solicitud.

Las y los ciudadanos interesados pueden acudir para conocer los requisitos, el proceso de registro y los detalles del programa, reiterando que estas acciones forman parte de una política pública enfocada en el desarrollo social y el fortalecimiento de los hogares de Cuatro Ciénegas.