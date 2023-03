“Nos salvó El Niño Dios”

CASTAÑOS COAH-. Delfina Yesenia Castillo Maldonado es la mujer que perdió todas sus pertenencias debido a un incendio en el interior de su vivienda, señaló que el hecho de que el Niño Dios haya resultado ileso de este siniestro, es señal de que ella y sus hijas están bien protegidas y que mejores cosas están por venir.

Ella es despachadora en una gasolinera ubicada a dos cuadras de su domicilio, es divorciada y madre de dos niñas de 6 y 12 años de edad.

La tarde del jueves iba a su trabajo, estaba por llegar cuando unas vecinas que corrían la alcanzaron y le dijeron lo que ocurría en su domicilio, a Yesenia se le hizo eterno volver para ver que sus hijas y un sobrino estaban sanos y salvos, agradeció mucho a sus vecinos ya que asegura que ellos fueron quienes sacaron a sus hijos y apagaron el incendio, cuando los bomberos llegaron el incendio ya había prácticamente acabado.

Comentó que ha tenido mucho apoyo por las vecinas que incluso arriesgaron su vida por apagar el incendio y sacar a los niños que es lo más importante pues Yesenia mencionó que aunque duele sabe que lo material con el paso de los años se puede recuperar y una hija o un sobrino hubieran dejado una pérdida irreparable.

"Lo material como quiera lo recuperamos, mis vecinos me han apoyado con muebles porque si fue una pérdida total y yo sé que va a ser difícil pero no imposible, estoy agradecida con los vecinos, me trajeron una cama, unas personas me trajeron despensa y otros me dieron ropita para las niñas", comentó con voz entrecortada la madre de familia.

El alambrado se quemó todo, la caja tiene un costo de mil 200 pesos y se necesitan dos cajas para reinstalar el servicio de la electricidad.

La mañana de este viernes, dos primos de Yesenia ya estaban en la casa limpiando y pintando para que las cosas vuelvan a la normalidad.

"Me llamó mucho la atención que los santitos no se hicieron nada , sé que Dios nos tienen bien protegidas y de todo lo malo va a llegar algo bueno, estos sentidos son de mi mamá, ella le tejió su vestido al niño Dios" , comentó.

En su trabajo le pidieron que no fuera, su jefa le dijo que se tomara unos días pero ella necesita trabajar más ahora que hay mucho que recuperar.

El domicilio se encuentra en la calle Zacatecas esquina con calle Monclova #1025 cualquier persona interesada en brindarle apoyo a esta familia pueden comunicarse al 8662581115.