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Coahuila

Comerciantes de Ciudad Acuña reportan bajas ventas tras el 15 de septiembre

Pese a la oferta de productos mexicanos, vendedores aseguran que cada año resulta más difícil colocar su mercancía.

Por Angel Garcia - 18 septiembre, 2026 - 11:55 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Comerciantes de Ciudad Acuña reportaron ventas menores a las esperadas tras el 15 de septiembre, pese a la oferta de productos mexicanos.

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      Dificultades en las ventas

      El vendedor Alberto Macario señaló que las ventas han ido a la baja cada año y que resulta cada vez más difícil colocar sus productos.

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      Testimonio de un comerciante veterano

      Explicó que lleva más de 40 años dedicado a esta actividad, pero que, con el paso del tiempo, ha enfrentado mayores dificultades para vender.

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      Dependencia de las ventas diarias

      Macario puntualizó que actualmente los comerciantes deben depender de las ventas diarias para obtener el sustento necesario para alimentarse y vivir.

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