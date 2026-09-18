Comerciantes de Ciudad Acuña reportan bajas ventas tras el 15 de septiembre

Ciudad Acuña, Coahuila.– Comerciantes de Ciudad Acuña reportaron ventas menores a las esperadas tras el 15 de septiembre, pese a la oferta de productos mexicanos.

Dificultades en las ventas

El vendedor Alberto Macario señaló que las ventas han ido a la baja cada año y que resulta cada vez más difícil colocar sus productos.

Testimonio de un comerciante veterano

Explicó que lleva más de 40 años dedicado a esta actividad, pero que, con el paso del tiempo, ha enfrentado mayores dificultades para vender.

Dependencia de las ventas diarias

Macario puntualizó que actualmente los comerciantes deben depender de las ventas diarias para obtener el sustento necesario para alimentarse y vivir.