Adulto mayor muere afuera de la Cruz Roja en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Una persona de la tercera edad perdió la vida durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre, a las afueras de las instalaciones de la Cruz Roja.

¿Qué ocurrió en la Cruz Roja?

El deceso ocurrió sobre la carretera Presa de la Amistad, a la altura de la avenida Capitán Jorge Luis, donde se reportó la presencia de una persona sin vida.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, se presume que habría acudido a las instalaciones para recibir atención médica; sin embargo, ya se encontraba en estado grave.

La causa del deceso aún no ha sido determinada, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

Identificación de la persona fallecida

Hasta ahora, no se han dado a conocer los datos generales de la persona, por lo que permanece sin identificar.