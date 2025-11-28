Alcalde Javier Flores Rodríguez destaca nuevas unidades de SIMAS en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de San Buenaventura incorporó dos unidades a su flotilla, con el objetivo de fortalecer las labores operativas y brindar un servicio más oportuno a la ciudadanía.

Estas unidades serán destinadas al apoyo directo de los trabajadores de campo, facilitando la atención inmediata a reportes y necesidades relacionados con el suministro de agua en las distintas colonias y comunidades.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el esfuerzo de los trabajadores y destacó que esta inversión busca reforzar la cercanía con la población y mejorar la capacidad de respuesta del organismo.

Por su parte, el gerente de SIMAS, profesor Roberto Guerrero, señaló que el organismo continúa invirtiendo en equipamiento para garantizar que los usuarios cuenten con agua de manera constante. Además, invitó a la ciudadanía a mantenerse al corriente con sus pagos, a fin de seguir fortaleciendo el servicio y avanzar en mejoras continuas.