Castaños: Presentan nuevo centro comunitario para la infancia

Castaños, Coah.- Como resultado del trabajo coordinado, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la primera reunión informativa para presentar el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), en la modalidad de Educación Inicial No Escolarizada, un programa que brindará acompañamiento a niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses, así como a mujeres embarazadas durante el último trimestre de gestación.

Durante el encuentro, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este nuevo espacio representa una inversión en el futuro de las familias de Castaños, al ofrecer herramientas para estimular el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la primera infancia desde los primeros meses de vida.

"La educación comienza desde los primeros años de vida y queremos que nuestras niñas y niños tengan las mejores oportunidades para crecer y desarrollarse. Este centro será un espacio digno donde las familias recibirán orientación y acompañamiento para fortalecer el aprendizaje desde la primera infancia", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de las autoridades estatales de Educación, por hacer posible que este beneficio llegue a Castaños, sumándose a otros municipios donde ya opera este modelo de atención.

El CCAPI estará ubicado en el inmueble conocido como "El Elefante Blanco", un espacio que durante años permaneció sin un uso permanente y que actualmente está siendo rehabilitado por el Gobierno Municipal para convertirse en un centro educativo funcional, seguro y adecuado para atender a la población infantil.

La presidenta municipal explicó que la colonia Libertad fue elegida como punto de partida por su ubicación estratégica y la gran cantidad de niñas y niños que habitan en este sector, además de su cercanía con colonias como Héroes del 47 y 21 de Marzo.

La rehabilitación de este inmueble forma parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y destinarlos a proyectos que generen un impacto positivo para la comunidad.

El Gobierno Municipal informó que las inscripciones para formar parte del programa se realizarán este viernes, en las instalaciones del Elefante Blanco, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

La convocatoria está dirigida a madres, padres y tutores con niñas y niños de 0 a 2 años 11 meses, así como a mujeres embarazadas en el último trimestre de gestación.