Javier Díaz González preside sesión de Cabildo en Saltillo: se aprueban dictámenes

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes de julio, en la que se abordaron y aprobaron una serie de dictámenes encaminados al bienestar de la ciudadanía.

Como parte del orden del día, el pleno del Cabildo aprobó los avances de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del año, así como los del mes de julio, que fueron presentados por la Tesorería Municipal a través de dos dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

Asimismo, se dio el informe de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal relativo al avance de gestión financiera, así como a las actividades desarrolladas en el segundo trimestre del año.

Además, el Cabildo aprobó cinco dictámenes que presentó la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relativos a cambios de uso de suelo.

También se aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad; y Seguridad Pública y Tránsito, relativo a una propuesta de la regidora Amal Esper Serur para la creación del programa para la protección de las mujeres en centros nocturnos de la ciudad.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González recordó que mañana viernes 24 de julio se llevará a cabo una Sesión Solemne de Cabildo para entregar la Presea Saltillo en su edición 2026, como parte de los festejos por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad.