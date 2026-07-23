Dos hombres encontrados sin vida en Saltillo: Fiscalía investiga

SALTILLO, COAH. - Dos hombres fueron localizados sin vida en hechos distintos registrados en menos de 24 horas en Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer caso ocurrió durante la madrugada en la colonia Asturias, donde un hombre de 40 años fue encontrado sin vida por sus familiares al interior de un domicilio. Tras el reporte a los servicios de emergencia, autoridades confirmaron el fallecimiento e iniciaron las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, un hombre de 63 años fue localizado sin signos vitales al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San José de los Cerritos. Personal del establecimiento notificó el hecho a las autoridades.

En ambos casos, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de las escenas e integraron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se les practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.