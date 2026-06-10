Cuatro Ciénegas: Se abre dispensario médico para atención a la comunidad

Cuatro Ciénegas, Coah. – Con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios de salud para la población, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas inauguró el nuevo Dispensario Médico en la colonia 26 de Marzo, espacio que ya se encuentra en funcionamiento y brindando atención a las y los ciudadanos.

Durante el acto inaugural, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega estuvo acompañado por autoridades municipales, representantes del sector salud y miembros de la estructura UNIDOS, quienes respaldaron esta importante acción orientada a fortalecer el acceso a los servicios médicos en beneficio de la comunidad.

El nuevo Dispensario Médico representa una alternativa accesible para que las familias puedan recibir atención médica oportuna, consultas y diversos apoyos mediante un esquema de costos de recuperación, facilitando que un mayor número de personas tenga acceso a servicios de salud de calidad sin necesidad de trasladarse largas distancias.

En su mensaje, el presidente municipal Víctor Leija Vega destacó que la salud es una de las principales prioridades de su administración, por lo que se continúa trabajando en proyectos, brigadas y acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de la población. "Estamos convencidos de que acercar los servicios de salud a las colonias es una forma de atender las necesidades más sensibles de nuestra gente. Este dispensario permitirá brindar atención más cercana, preventiva y accesible para las familias de Cuatro Ciénegas, especialmente para quienes más lo necesitan", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la atención ciudadana y generar mejores condiciones de bienestar, refrendando el compromiso de su gobierno de trabajar con cercanía, sensibilidad y resultados en favor de la comunidad.

La apertura de este espacio se suma a las acciones impulsadas a través del Departamento de Salud Municipal, área que mantiene programas y estrategias enfocadas en la prevención, el cuidado de la salud y la atención oportuna de la población, consolidando esfuerzos para construir un municipio más saludable y con mayores oportunidades para todos.