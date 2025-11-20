Nuevo León: Graciela Buchanan alerta sobre cifra negra de violencia contra mujeres

Preocupa a Nuevo León 'cifra negra' de violencia contra las mujeres

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de que los delitos de violencia familiar han descendido un 17 % y los feminicidios un 90 % en la entidad, Nuevo León no se siente satisfecho con estas cifras, aseguró Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, este jueves.

¿Qué ocurrió?

En rueda de prensa, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la funcionaria estatal dijo que existe una 'cifra negra' de delitos contra las mujeres que no se denuncian. "De la reducción de delitos que hay en Nuevo León en todos esos ámbitos no nos sentimos satisfechos, porque siempre hay cifras negras que están detrás de situaciones en familias que no reportan, o mujeres que no denuncian y por eso siempre invitamos a que se fortalezca la cultura del reporte," dijo.

¿Cuáles son las estadísticas actuales?

Mencionó que al corte de octubre se tiene una reducción del 17 % en violencia familiar, un 90 % menos de feminicidios y 13 % los delitos sexuales. La preocupación por la cifra negra resalta la necesidad de un enfoque más profundo en la prevención y denuncia de estos delitos, que afectan a muchas mujeres en la entidad.