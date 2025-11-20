Gobernador Manolo Jiménez encabeza desfile por el 115 aniversario de la Revolución en Múzquiz

Con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, el Gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, visitó el Pueblo Mágico de Múzquiz para acompañar a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez en el tradicional desfile conmemorativo, a su paso frente a la explanada de la Presidencia Municipal.

El evento reunió a miles de asistentes, familias muzquenses que celebraron con entusiasmo esta fecha histórica.

Durante su intervención, el mandatario estatal expresó su alegría por estar presente en Múzquiz en una fecha tan significativa. Reconoció la destacada participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los diversos números artísticos presentados, extendiendo una felicitación especial a los estudiantes y docentes que hicieron posible el desfile.

"Mi reconocimiento para ellos y para los maestros que los guiaron con tanto compromiso", señaló en entrevista.

El desfile también contó con la presencia de cuerpos de seguridad como la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desfilaron con orgullo en honor a las tradiciones mexicanas.

La participación de estos elementos reforzó el ambiente de unidad y respeto por la historia nacional, en un escenario emblemático como lo es Múzquiz.

¿Cuáles fueron los números del desfile?

En total, participaron cuatro contingentes educativos con 1,365 alumnos y 120 docentes de distintos niveles escolares, desde educación especial hasta superior. En el rubro de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, contaron con 30 elementos y 3 unidades de Protección Civil, se desplegaron 30 bomberos municipales, además 184 policías, 12 canes del agrupamiento K9, 1 unidad de C4, otra más de Proximidad Social del proyecto "Vive Libre Sin Drogas", 6 unidades de Investigación Criminal, 4 unidades de Protección y Reacción, además de 4 patrullas de Seguridad Estatal.

La Guardia Nacional sumó 60 elementos, 8 canes y 5 patrullas, mientras que la SEDENA aportó 120 efectivos, 6 vehículos y una ambulancia.

El desfile fue apreciado por aproximadamente 10 mil personas y tuvo una duración de una hora con 18 minutos, iniciando a las 10:02 a.m. y concluyendo a las 11:20 a.m.

¿Quiénes participaron en la organización?

En la organización participaron activamente personal del municipio y 50 docentes de educación física de sostenimientos federal y estatal. En el presídium se contó además con la presencia de funcionarios estatales, regionales y municipales, quienes atestiguaron el fervor patriótico de la comunidad muzquense.