Múzquiz destaca por inversión histórica bajo la gestión de Laura Jiménez

"El municipio de Múzquiz ha experimentado un cambio significativo desde la llegada de Laura Jiménez Gutiérrez a la presidencia municipal", expresó el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Gracias a su gestión y trabajo en equipo, se han concretado numerosos proyectos y obras que representan una inversión histórica para la región, ante ello, el impacto positivo de su administración es digno de reconocerse.

¿Qué ocurrió?

Durante su reciente visita, el Gobernador del Estado destacó que Múzquiz es uno de los municipios con mayor inversión en Coahuila, resultado directo de la labor incansable de la alcaldesa.

"Hemos ido atendiendo muchas cosas, y eso se debe a la buena gestión que ha realizado Laura Jiménez", expresó el mandatario, respaldando públicamente el trabajo realizado hasta la fecha.

En materia de seguridad, el gobernador subrayó que es una prioridad para todos los coahuilenses. Señaló que se ha implementado una estrategia integral en todos los municipios, enfocada en fortalecer la prevención, la atención a emergencias y la capacidad operativa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En este rubro, Múzquiz ha recibido una inversión considerable, reflejo del compromiso por garantizar la paz y el bienestar de sus habitantes.

Como parte de esta estrategia, se han construido 15 cuarteles de la Marina y la Policía Estatal en diversas regiones del estado. En la zona de Múzquiz, Acuña y Ocampo se han edificado cinco cuarteles, ubicados en El Melón, San Miguel, Morelos, Boquillas del Carmen, y actualmente está en construcción el de La Linda.

Estas acciones forman parte del blindaje de la Región Carbonífera y del fortalecimiento de la seguridad estatal.

Finalmente, el gobernador reiteró que Múzquiz cuenta con una de las mejores alcaldesas del estado, cuya visión y liderazgo han sido clave para el desarrollo del municipio.

"La transformación que vive Múzquiz es muestra de lo que se puede lograr cuando hay voluntad política, coordinación institucional y cercanía con la gente", abundó.