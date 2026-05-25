Obra pública en Frontera: Manolo Jiménez Salinas supervisa recarpeteo para la comunidad

FRONTERA, COAHUILA.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó un recorrido de supervisión por la obra de recarpeteo que se lleva a cabo en la calle Concepción Armendáriz, en la colonia Guadalupe Borja de Frontera, donde destacó la importancia de invertir en infraestructura urbana dentro de las colonias para mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante la visita estuvo acompañado por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, así como por personal de Obras Públicas, quienes revisaron el avance de los trabajos que beneficiarán directamente a los vecinos del sector.

El mandatario estatal señaló que una de sus prioridades es supervisar personalmente que las obras se ejecuten correctamente en cada municipio de Coahuila y que los recursos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía. "Hoy nos tocó trabajar donde sigue habiendo buenos resultados y noticias, estamos haciendo en conjunto estas obras que tienen que ver con obras sociales a pasos de gigante, aquí particularmente hicimos inversión importante con el puente del par vial, así como la ampliación del bulevar Carlos Salinas de Gortari", expresó.

Asimismo, destacó que además de las grandes obras de infraestructura, también es importante invertir dentro de las colonias, ya que estos proyectos permiten dignificar los sectores habitacionales y brindar mejores condiciones de movilidad y seguridad para las familias.

La obra contempla labores de fresado de carpeta asfáltica, riego de liga, colocación de concreto asfáltico, renivelación de pozos de visita, así como señalamiento y nomenclaturas.