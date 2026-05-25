Suspenden programas por veda electoral

FRONTERA, COAHUILA.- En medio del proceso electoral, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila continúa realizando trabajos de supervisión y planeación, aunque las entregas de programas y eventos masivos permanecen suspendidos por respeto a la ley electoral, informó Enrique Martínez y Morales.

Durante una visita a Frontera acompañando al gobernador del estado en recorridos de supervisión de obra, el funcionario explicó que en estas dos últimas semanas de la veda electoral las dependencias estatales deben limitar ciertas actividades públicas.

"Estas dos últimas semanas del proceso electoral nos impiden a los funcionarios hacer eventos grandes, hacer entregas de programas. Hoy estamos acompañando al gobernador aquí a la ciudad de Frontera a hacer supervisión de obra, eso sí se puede hacer", comentó.

Martínez y Morales señaló que actualmente la dependencia trabaja principalmente en tareas de escritorio, planeación y seguimiento de programas que retomarán actividades una vez concluido el periodo electoral.

Indicó que continúan avanzando en temas de inclusión social mediante cursos y actividades que no contravienen la normativa electoral, entre ellos acciones relacionadas con lengua de señas mexicana, cursos de Braille y concursos enfocados en la inclusión.

"Estamos trabajando mucho en el tema de inclusión, con arranques de programas de lengua de señas mexicana, seguimos con los cursos de Braille", expresó.

El secretario agregó que después del 15 de julio se contempla retomar arranques e inauguraciones de obras y programas sociales en distintas regiones del estado, aunque evitó profundizar en detalles para no infringir la legislación vigente.

Asimismo, destacó que las entregas de apoyos y programas sociales fueron calendarizadas previamente para evitar coincidir con el periodo de veda electoral.

"Todo está programado para que esta semana no hagamos ninguna entrega, respetando plenamente la ley", puntualizó.