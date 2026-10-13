Incendio deja al descubierto presunto punto de venta de huachicol en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un incendio registrado en un establecimiento ubicado a un costado de la carretera federal Monterrey-Saltillo dejó al descubierto un presunto punto de almacenamiento y comercialización irregular de hidrocarburos, luego de que elementos de Protección Civil y Bomberos localizaran numerosos toneles con aparente diésel en el interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 32, en dirección a Saltillo, cerca del restaurante El Pariente, donde una estructura de lámina tipo tejabán comenzó a incendiarse, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe.

Descubrimiento de almacenamiento irregular de hidrocarburos

Al arribar al sitio e iniciar las maniobras de sofocación, los bomberos detectaron una importante cantidad de recipientes con capacidad aproximada de 200 litros, aparentemente abastecidos con diésel, situación que incrementó el riesgo de que las llamas alcanzaran el combustible almacenado y provocaran una emergencia de mayores dimensiones.

Ante este escenario, los elementos desplegaron una línea de ataque para combatir el fuego y evitar su propagación hacia los toneles, mientras realizaban las maniobras necesarias para controlar el siniestro.

El hallazgo despertó sospechas de que el establecimiento pudiera funcionar como un punto de venta clandestina de combustible, actividad comúnmente conocida como huachicoleo, por lo que se solicitó la intervención de la Guardia Nacional para que tomara conocimiento de los hechos, al tratarse de un inmueble localizado sobre una carretera federal.

Otro aspecto que llamó la atención fue que durante la atención de la emergencia no se localizó a propietarios, encargados o trabajadores que pudieran proporcionar información sobre las actividades realizadas en el lugar, así como acreditar la procedencia del combustible almacenado.

De acuerdo con el reporte preliminar, al momento de la intervención de Bomberos no se encontraban otras corporaciones de seguridad en el sitio, mientras que las labores para sofocar las llamas continuaban.

Intervención de la Guardia Nacional y riesgos asociados

No se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, así como la cantidad total de hidrocarburos que permanecían almacenados dentro del establecimiento.

Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar la procedencia del combustible y establecer si el negocio contaba con los permisos correspondientes para su almacenamiento y comercialización o si operaba de manera clandestina.

El incidente encendió las alertas por el riesgo que representa el resguardo de grandes cantidades de material inflamable en establecimientos ubicados junto a vías de alta circulación, como la carretera federal Monterrey-Saltillo.