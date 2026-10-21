Sari Pérez Cantú arranca obras de drenaje en Frontera: mejora para la colonia Roma

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú sigue dando resultados a las familias del municipio. Con el compromiso firme de llevar obras de calidad y mejorar los servicios básicos, la edil dio el banderazo de arranque a los trabajos de rehabilitación de 241 metros lineales de drenaje sanitario en la calle Miguel Blanco, de la colonia Roma, para beneficiar a más de mil personas.

Durante el arranque de esta obra, la presidenta municipal estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, licenciado Sergio Sisbeles Alvarado; los regidores ingeniero Orlando Hipólito Plaza y licenciado Carlos Siller Beltrán; el director de SIMAS, licenciado Eduardo Campos Villarreal; el director de Obras Públicas, arquitecto Carlos Thompson González; así como integrantes del Cabildo, coordinadores de Mejora y vecinos del sector.

Pérez Cantú destacó que esta acción responde directamente a las necesidades más sentidas de la comunidad, refrendando su esfuerzo diario por transformar Frontera. Vecinos de la colonia expresaron su profundo agradecimiento a la alcaldesa, reconociendo que este tipo de proyectos cambian la calidad de vida en sus hogares y devuelven la tranquilidad a las familias.

La munícipe resaltó que este logro es posible gracias al permanente apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en un solo equipo para impulsar obras de verdadero impacto social. Subrayó que, de la mano del Ejecutivo estatal, se atiende tanto la gran infraestructura como los servicios prioritarios que no se ven, pero se sienten día a día.

Finalmente, Sari Pérez Cantú pidió la paciencia y colaboración de la ciudadanía durante los días que duren las maniobras, asegurando que su administración continuará trabajando con orden y rumbo para garantizar un Frontera más fuerte, justo y con mejores condiciones de vida para todos.