Ofrece Ciénegas asesorías gratuitas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas en coordinación con CERTTURC estará impartiendo el día miércoles 23 de agosto, asesorías sobre juicios testamentarios, escrituración, así como atención a personas que tengan escrituras pendientes.

La Ingeniero Saily Idolina Mendoza Síndica Municipal anunció que con estas asesorías también se busca generar mayor conocimiento en el trámite para juicio sucesorio intestamentario.

Además se dará una plática más directa de Asesoría Jurídica para el proceso de escrituración y títulos de propiedad para certeza legal de los cieneguenses.

Saily Idolina Mendoza Mendoza, síndico municipal dijo que se explicarán los requisitos y papelería necesaria para que los ciudadanos logren tramitar sus documentos de propiedad.