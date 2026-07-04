Lo vence el sueño y vuelca pipa en la carretera federal 30

NADADORES, COAH.– Una pipa terminó volcada a un costado de la carretera Federal número 30 luego de que su operador presuntamente fuera vencido por el cansancio mientras conducía durante la madrugada de este sábado, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades federales.

El accidente ocurrió minutos antes de las 06:00 horas, a la altura del kilómetro 36, cerca del ejido San José del Águila y del cruce ferroviario, donde automovilistas reportaron la volcadura de un tractocamión que quedó fuera de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, José Pérez González, originario de Monterrey, Nuevo León, conducía un tractocamión Kenworth rojo de la empresa J&J Transport, el cual remolcaba una pipa con capacidad para 48 mil litros.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las autoridades establecieron de manera preliminar que el operador habría cerrado los ojos por unos instantes debido al agotamiento, perdiendo el control del volante. La pesada unidad salió del camino y terminó volcada entre la maleza, a un costado de la carretera.

Paramédicos de Protección Civil de Nadadores acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien únicamente presentaba golpes y lesiones menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Detalles confirmados

Afortunadamente, la pipa no transportaba combustible al momento del accidente y únicamente contenía residuos de diésel, situación que permitió descartar riesgos de derrame o explosión.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar la pesada unidad, además de mantener el flujo vehicular mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Acciones de la autoridad

Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a los operadores del transporte de carga a respetar los periodos de descanso, ya que la fatiga continúa siendo una de las principales causas de accidentes en las carreteras del país.