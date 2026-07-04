Roban cerca de 20 mil pesos de ferretería en Monclova durante la madrugada

MONCLOVA, COAH.– Delincuentes aprovecharon la tranquilidad de la madrugada para irrumpir en una ferretería de la colonia El Campanario, de donde sustrajeron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El robo fue descubierto alrededor de las 06:30 horas de este sábado, cuando Israel N, propietario de la Ferretera Ramos, ubicada en el cruce de las calles Ramos Flores y avenida Torres, llegó para abrir el establecimiento y encontró violentados los accesos del negocio.

¿Cómo ocurrió el robo?

Al ingresar al inmueble, el comerciante confirmó que el efectivo que mantenía resguardado ya no se encontraba, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para entrevistarse con el afectado y tomar conocimiento de los hechos. Asimismo, iniciaron las primeras indagatorias para establecer la forma en que él o los responsables lograron ingresar al inmueble y escapar con el dinero.

Acciones de la autoridad

Tras realizar una inspección en el lugar y recabar la información correspondiente, los uniformados orientaron al propietario para que acudiera ante el Ministerio Público a presentar la denuncia formal, a fin de que la Fiscalía General del Estado integre la carpeta de investigación y continúe con las diligencias para identificar a los responsables.

Pese a los recorridos de vigilancia realizados en los alrededores, no fue posible localizar a los presuntos responsables, quienes aprovecharon las primeras horas del día para consumar el robo y huir sin dejar rastro.