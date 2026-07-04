Le pega colombiana en moto a camioneta camino a bautizo

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como un día de celebración para una familia terminó con un fuerte susto, luego de que el automóvil en el que se dirigían a un bautizo fuera impactado por una motocicleta en calles de la colonia Otilio Montaño, lo que provocó la movilización de oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

El percance se registró minutos antes del mediodía en el cruce de las calles 12 y Primera, donde un automóvil Dodge Attitude gris, que apenas había salido de un domicilio cercano, fue impactado por una motocicleta cuando atravesaba la intersección.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje preliminar, el vehículo circulaba sobre la calle Primera con dirección al oriente, mientras que la motocicleta era conducida por Dayana Marcela Peralta, de 26 años, una mujer de origen colombiano que transitaba por la calle 12 con dirección al sur.

Las primeras investigaciones establecieron que la motociclista presuntamente circulaba a una velocidad mayor a la permitida, situación que le impidió detener su marcha y evitar el impacto contra el automóvil, cuyos ocupantes se dirigían a una ceremonia religiosa.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que la mujer realizaba labores de cobranza para un grupo de prestamistas de origen colombiano que opera en la ciudad al momento del accidente.

A pesar del choque, ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario el traslado de personas a un hospital. Aunque paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, únicamente brindaron valoración preventiva.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras ambas partes dialogaban para buscar un acuerdo por los daños materiales ocasionados.