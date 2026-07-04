Director de Deportes embiste camioneta y lesiona a madre e hija

MONCLOVA, COAH.– Una madre y su hija de 15 años resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas luego de verse involucradas en un aparatoso accidente registrado la mañana de este sábado sobre la carretera estatal número 24, donde la camioneta en la que viajaban fue impactada por alcance por otra unidad presuntamente conducida a exceso de velocidad por el director de Deportes del municipio de Candela.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 10, frente al acceso del Centro de Reinserción Social (Cereso), lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal de Coahuila y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Las lesionadas fueron identificadas como Mayra Yadira Dávila Quintero y su hija Elena "N", de 15 años, quienes habían salido desde temprana hora de San Buenaventura con destino al penal para visitar a un familiar privado de la libertad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas viajaban en una camioneta Ford Ranger amarilla y redujeron la velocidad para ingresar al acceso del Cereso, cuando fueron impactadas por una camioneta Ford F-150 azul, conducida por José Arturo Mata Vidauri, de 29 años, director de Deportes del municipio de Candela.

El fuerte impacto proyectó la Ranger fuera de la carpeta asfáltica hasta un predio contiguo a la carretera, mientras que madre e hija sufrieron diversas lesiones. La camioneta presentó cuantiosos daños materiales.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron en el lugar a las dos mujeres, así como al conductor de la Ford F-150. Posteriormente, las afectadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinaron, de manera preliminar, que la responsabilidad recaía sobre el conductor de la camioneta Ford, quien presuntamente no guardó la distancia de seguridad y circulaba a una velocidad mayor a la permitida.

El funcionario deberá responder por las lesiones ocasionadas a las afectadas, así como por los daños materiales derivados del percance.